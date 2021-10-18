Киев получил новую партию военной помощи от США

В скором времени ожидается еще одна

В Министерстве обороны Украины сообщили о поступлении второй партии международной технической помощи от правительства США, в ближайшее время ожидается третья.

"Общая сумма материальных средств от США Украине по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, составляет $60 млн", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что эта сумма - дополнительная к ранее согласованному объему в 250 миллионов долларов.

Первая партия помощи от США прибыла на Украину 10 октября. Это в том числе боеприпасы, высокоточное вооружение, средства радиолокационного наблюдения.

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