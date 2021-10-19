Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Львам звезды советуют отдохнуть, а Водолеев ждет день озарений

Гороскоп на сегодня, 19 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

День окажется благоприятным. Максимально используйте свои спортивные и интеллектуальные возможности. Сегодня достичь результата проще простого.

Тельцы

Освойте сегодня новый навык, заручившись поддержкой профессионалов. Это позволит вам получить знания, которых не хватает для достижения поставленных целей.

Близнецы

Вас ожидает достаточно хороший день. В голове зародятся ценные мысли, а вокруг начнут появляться возможности для их воплощения.

Раки

Этот период хорош для учёбы не только в учебных заведениях. Попросите близких поделиться знаниями. Пусть бабушка раскроет секрет своих пирожков, а дети научат пользоваться модным гаджетом.

Львы

Если чувствуете лёгкую усталость, позвольте себе отдохнуть. В последнее время вы брали на себя слишком много.

Девы

Посчитайте, сколько шагов осталось сделать до момента, который вы считаете идеальным. Если окажется, что вы в начале пути, не расстраивайтесь. Сегодняшний день покажет, как его сократить.

Весы

Вы сегодня само спокойствие. Окружающие, желающие сбросить на вас негатив, будут поражены. Вы же сможете воспользоваться их состоянием для достижения своих целей.

Скорпионы

Время учиться. Силы, направленные на саморазвитие, окупятся сторицей. И речь не только о книгах и тетрадях. Позвольте себе путешествовать, искать пути самореализации, заниматься хобби.

Стрельцы

День принесёт мысли и события, которые позволят вам прийти к важному решению. Если до этого момента вы колебались между за и против, то теперь сама Вселенная подсказывает вам ответ.

Козероги

Будьте аккуратны, опасный день! Сегодня вы можете попасть в аварию, пережить другие ситуации, способные повлиять на ход вашей жизни. Поэтому ведите себя тихо, не испытывайте судьбу.

Водолеи

Вас ожидает день озарений. Буквально каждый час вы будете получать мысли, которые стоит зафиксировать. В конце дня выберите те, что готовы реализовать уже сейчас.

Рыбы

Сегодня возможны скандалы с коллегами, неожиданно возникшее плохое настроение, нежелание выполнять свои обязанности. Что ж, откажитесь от дел, которые вам неинтересны.

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