Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Чкалов Арена" в СЗАО

Министр спорта России Олег Матыцин, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Олимпийского комитета России Станислав Позд­няков осмотрели много­функцио­нальный спортивный комплекс "Чкалов Арена" в районе Покровское-Стрешнево.

"На территории бывшего Тушинского аэродрома идёт строительство нового комфортного района. Огромный проект, по своим масштабам сравнимый с освоением территории ЗИЛа и застройкой Коммунарки. Уже построен крупнейший московский бизнес-парк "Ростех-Сити". <…> Ядром этого кластера будет спортивный комплекс "Чкалов Арена". Он является одним из самых крупных и комфортных спортивных комплексов, которые были построены в Москве за последние годы. Благодарю Минспорта России и частных инвесторов за успешную реализацию этого важного проекта", - отметил Собянин.

В 2021 году было завершено строительство крупнейшего в России бизнес-парка класса А+ "Ростех-Сити", а также спортивного комплекса "Чкалов Арена". Продолжается строительство и заселение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры – детских садов и школ, а также духовно-культурного центра с православным храмом.

Завершить реализацию проекта комплексного освоения территории бывшего Тушинского аэродрома планируется до 2032 года.