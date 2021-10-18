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Названа особенность детской вакцины от коронавируса

14:05
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет добровольной

Вакцина от коронавирусной инфекции, предназначенная для детей, будет содержать меньше антигена, чем взрослый препарат. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
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В Министерство здравоохранения России поступили от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи документы на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".

Вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет добровольной, ее будут делать только при согласии родителей или законных представителей.

Малышев уточнил, что в этом препарате содержится значительно меньшее количество антигена. Считается, что этого будет достаточно для эффективности — как эпидемиологической, так и иммунологической.

Поскольку количество антигена уменьшено, реактогенность будет значительно меньше, при этом защитная функция вакцины сохранена, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что доля детей среди общего числа пациентов, заболевших COVID-19, составляет 12-13%. Наиболее подверженная риску заболевания категория детей — школьники в возрасте от шести до 17 лет.

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