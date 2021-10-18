В Белоруссии приостановили плановую медпомощь

В том числе речь идет о проведении диспансеризации
Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило на сайте о приостановке оказания плановой медицинской помощи в поликлиниках.
"В том числе речь идет о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказании реабилитационной помощи, выполнении физиотерапевтических процедур, лечении в отделениях дневного пребывания, оказании плановой стоматологической помощи", - сказано в тексте.
Делается это в связи с большим количеством пациентов с коронавирусом.
За минувшие сутки в Белоруссии зарегистрировали 1956 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в республике заболели 573943 человека, скончались 4417.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram