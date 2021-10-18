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В Белоруссии приостановили плановую медпомощь

14:06
  • понедельник
  • 18 октября 2021

В том числе речь идет о проведении диспансеризации

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило на сайте о приостановке оказания плановой медицинской помощи в поликлиниках.
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"В том числе речь идет о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказании реабилитационной помощи, выполнении физиотерапевтических процедур, лечении в отделениях дневного пребывания, оказании плановой стоматологической помощи", - сказано в тексте.

Делается это в связи с большим количеством пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Белоруссии зарегистрировали 1956 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в республике заболели 573943 человека, скончались 4417.

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