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Жительница Алтая оказалась на 14-м месяце беременности

14:21
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Женщине отказали в пособии

В Барнауле местная жительница из-за ошибки оказалась на 14-м месяце беременности (57 недель).

Женщина обратилась в ПФР с намерением получить пособие для вставших на учет в ранние сроки, однако из фонда пришел отказ. Причиной стало то, что она якобы обратилась в поликлинику на позднем сроке — в 57 недель, притом, что беременность в среднем длится 40 недель.

Оказалось, что в ПФР поступили некорректные сведения из медицинской организации. Позднее дату родов уточнили и сформировали новый сертификат, передает РИА Новости.

"Выплата будет осуществлена за период с шести недель до месяца родов, но не ранее наступления 12 недель (в октябре)", — разъяснили в ПФР.

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