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Первый детский госпиталь появится в Подмосковье

14:40
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Он строится при поддержке президента

В Московской области появится крупный детский госпиталь, который будет отвечать самым современным мировым стандартам. Об этом доложил Владимиру Путину губернатор региона Андрей Воробьёв на встрече в Кремле. Речь шла о газификации, социальных вопросах, развитии дорожной сети.

Путин: "Андрей Юрьевич, у Вас хозяйство большое, вопросов много, и мы поговорим по всему кругу. Предлагаю начать сегодняшнюю встречу с вопросов социального характера в самом широком смысле этого слова".

Воробьёв: "Владимир Владимирович, мы каждый раз докладываем, и вы знаете прекрасно, что Московская область растёт, население увеличивается, и города тоже нуждаются в заботе. Поэтому в рамках национальных проектов мы  большие вещи делаем. У нас контингент за последние восемь лет вырос на полмиллиона человек детей. Мы активно строим школы. В 2019 году мы заложили 50 школ, соответственно, в 2021 году сдаём 50 школ, плюс ещё 15 пристроек".

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