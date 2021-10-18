Первый детский госпиталь появится в Подмосковье

Он строится при поддержке президента

В Московской области появится крупный детский госпиталь, который будет отвечать самым современным мировым стандартам. Об этом доложил Владимиру Путину губернатор региона Андрей Воробьёв на встрече в Кремле. Речь шла о газификации, социальных вопросах, развитии дорожной сети.

Путин: "Андрей Юрьевич, у Вас хозяйство большое, вопросов много, и мы поговорим по всему кругу. Предлагаю начать сегодняшнюю встречу с вопросов социального характера в самом широком смысле этого слова".

Воробьёв: "Владимир Владимирович, мы каждый раз докладываем, и вы знаете прекрасно, что Московская область растёт, население увеличивается, и города тоже нуждаются в заботе. Поэтому в рамках национальных проектов мы большие вещи делаем. У нас контингент за последние восемь лет вырос на полмиллиона человек детей. Мы активно строим школы. В 2019 году мы заложили 50 школ, соответственно, в 2021 году сдаём 50 школ, плюс ещё 15 пристроек".

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