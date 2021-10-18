Три российских региона начнут выдавать электронные паспорта

Документ будет иметь смарт-карту с чипом и приложение с QR-кодом на телефоне

До конца 2021 года три субъекта Российской Федерации начнут выдавать жителям электронные паспорта. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Глава Минцифры уточнил, что электронный паспорт в трех пилотных регионах будет иметь смарт-карту с чипом и приложение с QR-кодом на телефоне, которое можно использовать в отдельных случаях, например при покупке алкоголя.

Названия регионов, в которых планируется ввести цифровые паспорта, Шадаев не назвал. Однако он отметил, что власти "вышли уже на набор согласованных решений — как технических, так и политических" и готовы "выходить на указ президента", сообщает ТАСС.

В августе Максут Шадаев рассказал, что решение о замене бумажного паспорта смарт-картой могут принять к концу 2021 года. В Москве паспорта нового образца начнут выдавать с декабря 2021 года, в регионах — по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее июля 2023 года.

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