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Папе Римскому подарили майку Месси

14:23
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Подписанную самим игроком

В понедельник впервые побывавший на аудиенции у Папы Римского Франциска премьер-министр Франции Жан Кастекс преподнес понтифику майку с номером 30 футболиста Лионеля Месси, выступающего за парижский клуб "Пари Сен-Жермен". Об этом пишет ТАСС.
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Уточняется, что майка подписана футболистом. Месси, как и Франциск, аргентинец.

Также Кастекс подарил главе Римско-католической церкви раритетное издание романа "Собор Парижской богоматери" Виктора Гюго.

Франциск в бытность архиепископа Буэнос-Айреса болел за "Сан-Лоренсо". Сейчас понтифик не смотрит телевизор, дав такой обет в 1990 году.

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