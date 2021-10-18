Папе Римскому подарили майку Месси

Подписанную самим игроком

В понедельник впервые побывавший на аудиенции у Папы Римского Франциска премьер-министр Франции Жан Кастекс преподнес понтифику майку с номером 30 футболиста Лионеля Месси, выступающего за парижский клуб "Пари Сен-Жермен". Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что майка подписана футболистом. Месси, как и Франциск, аргентинец.

Также Кастекс подарил главе Римско-католической церкви раритетное издание романа "Собор Парижской богоматери" Виктора Гюго.

Франциск в бытность архиепископа Буэнос-Айреса болел за "Сан-Лоренсо". Сейчас понтифик не смотрит телевизор, дав такой обет в 1990 году.

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