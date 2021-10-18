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Смерч у берегов Сочи попал на видео

14:50
  • понедельник
  • 18 октября 2021

В регионе действует экстренное предупреждение

В Сочи над Черным морем прошел смерч.  Природное явление заметили в Центральном районе города.

Видео ТВЦ.RU предоставили очевидцы. На кадрах можно заметить, что над водой сформировалась воронка внушительных размеров.

Накануне МЧС по Краснодарскому краю выпустило экстренное предупреждение о возможности формирования смерчей над морем в течение 18 и 19 октября. Спасатели рекомендовали туристам и местным жителям временно отказаться от отдыха возле воды.

Смерчи над Черным морем формируются в результате столкновения холодного воздуха с Кавказа и теплой поверхности воды. В период с мая по октябрь в Сочи можно увидеть до 40 смерчей. Большинство из них распадаются в море, не достигнув побережья.

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