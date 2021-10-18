Минтруд: 80% бедных - семьи с детьми

Ранее Владимир Путин называл бедность главным врагом России

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал о структуре бедности в стране.

"По факту мы на сегодняшний день наблюдаем, что в структуре бедности 80%... это семьи, которые воспитывают детей", - сказал глава Минтруда (цитата по РИА "Новости").

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что пандемия COVID-19 привела к росту числа живущих в условиях крайней бедности людей. "Мы наблюдаем движение в обратном направлении с точки зрения развития", - уточнил он.

До этого президент России Владимир Путин отметил, основными врагами страны остаются бедность значительного числа населения и нерешенные проблемы в системе здравоохранения.

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