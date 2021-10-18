ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минтруд: 80% бедных - семьи с детьми

14:56
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Ранее Владимир Путин называл бедность главным врагом России

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал о структуре бедности в стране.
Путин поручил следить за доходами бедных россиян

"По факту мы на сегодняшний день наблюдаем, что в структуре бедности 80%... это семьи, которые воспитывают детей", - сказал глава Минтруда (цитата по РИА "Новости").

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что пандемия COVID-19 привела к росту числа живущих в условиях крайней бедности людей. "Мы наблюдаем движение в обратном направлении с точки зрения развития", - уточнил он.

До этого президент России Владимир Путин отметил, основными врагами страны остаются бедность значительного числа населения и нерешенные проблемы в системе здравоохранения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Женщина с детьми
Женщина с детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.