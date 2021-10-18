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В России сократился ассортимент автозапчастей

15:22
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Снижение по некоторым категориям товаров составляет 15 - 20%

В России сократился выбор автозапчастей, при этом дефицита пока не наблюдается. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные маркетплейса Autodoc.ru.
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С начала 2021 года снижение по некоторым категориям товаров составляет 15 - 20%. В частности, предложение тормозных колодок в январе состояло из порядка 50 брендов, сейчас - меньше 40.

Это же касается масляных фильтров: 100 брендов в начале года и менее 70 сейчас. В свечах зажигания показатель с 25 понизился до 20 марок.

Эксперты связывают сокращение ассортимента с удорожанием материалов, логистическими трудностями, дефицитом микрочипов, колебанием валютных курсов.

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