Минтруд прокомментировал индексацию пенсий работающим пенсионерам

Окончательный вариант пока не выбран

В правительстве сформированы различные варианты относительно индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Глава Минтруда не стал озвучивать конкретные варианты, однако отметил, что окончательное решение по выбору какого-либо из них еще не принято, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что страховые пенсии с 1 января проиндексируют на 5,9%, а с 1 апреля вырастут на 7,7% социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

При этом с 2016 года страховая пенсия и фиксированная выплата к ней работающим пенсионерам начисляется без учета плановых индексаций. Как только россиянин пенсионного возраста прекращает работать, страховая пенсия выплачивается с учетом плановых индексаций, прошедших за период его трудовой деятельности. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Весной 2021 года президенту России Владимиру Путину доложили о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам может быть решен уже в новом бюджетном цикле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram