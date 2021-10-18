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Умер экс-госсекретарь США Колин Пауэлл

15:26
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Причина смерти – осложнения от коронавируса

Колин Пауэлл скончался на 85-м году жизни. Причиной смерти бывшего госсекретаря США стали осложнения COVID-19. О кончине генерала сообщили 18 октября члены его семьи.
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"Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, умер сегодня утром из-за осложнений коронавируса. Мы потеряли замечательного и любящего супруга, отца, дедушку и великого американца", — говорится в сообщении на странице Пауэлла в Facebook.

Отмечается, что экс-госсекретарь прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

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