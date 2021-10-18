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На Украине хотят объявить чрезвычайное положение из-за ситуации с газом

15:30
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Запасов крайне мало

На Украине нужно объявить чрезвычайное положение из-за критической ситуации с запасами газа в стране и завышенными тарифами ЖКХ. С таким призывом выступила партия "Батькивщина".

По словам лидера партии Юлии Тимошенко, ситуация с запасами газа критическая, "их просто может не хватить на всю зиму".

"Переводить ответственность за беспомощность власти в вопросе тарифов на газ нельзя. Поэтому нужно немедленно начать действовать, чтобы решить тот коллапс, который уже сегодня негативно сказывается на платежках и может поставить людей на грань выживания", - приводит РИА Новости слова Тимошенко.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе снова пошли вверх. Эксперты говорят о нескольких факторах, влияющих на ситуацию с ценами. Это, в частности, низкий уровень заполнения европейских подземных хранилищ газа.

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