Центр Гамалеи не увидел необходимости модифицировать "Спутник V"

Эффективность вакцины остается высокой

Необходимости модифицировать вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" в настоящее время нет. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

Эксперт подтвердил, что штамм "дельта" сильно изменил ход пандемии COVID-19 в мире. Однако, по словам Гущина, мы не нуждаемся в смене вакцинного штамма: эффективность вакцины с использованием старого варианта штамма остается высокой.

И вакцинация, и ревакцинация исходными препаратами, которые созданы в нашей стране, продолжают работать против "дельты", подчеркнул представитель Центра Гамалеи. Он отметил, что даже однократная иммунизация первым компонентом "Спутника V" работает на уровне выше 70%, двукратная иммунизация дает эффективность более 80%, выше 90% защиты от госпитализации и выше 95% защиты от летальных случаев.

При этом проблем с подготовкой нового отдельного модифицированного варианта вакцины нет. В Центре Гамалеи имеются варианты модификации вакцинного штамма. Эксперты работали в данном направлении с конца 2020 года, когда появились первые сообщения о вариантах коронавируса, вызывающих опасения, цитирует Гущина ТАСС.

Центр Гамалеи тем временем подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V", рассказал его директор Александр Гинцбург. До этого вакцина была одобрена в России с условием последующего проведения клинических исследований. Такая практика принята во многих странах мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram