Россия сохранила второе место в мире по добыче нефти

Показатель в августе вырос на 1,1%

В августе Россия осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти. Показатель страны составил 9,944 миллиона баррелей в сутки, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике".

Лидером остаются Соединенные Штаты, Саудовская Аравия - третья. В апреле 2020 года на третье место опускалась Россия.

Нефтедобыча в России в августе выросла на 1,1% по отношению к июлю, а в США снизилась на 1,1%.

Нефтепереработка в августе увеличилась в России на 5,4% и составила 5,985 миллиона баррелей в сутки.

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