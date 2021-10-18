В масштабных маневрах в Крыму участвуют 40 кораблей и 30 самолетов

На побережье высадился десант

Более 40 кораблей Черноморского флота и 30 самолетов ВВС Южного военного округа задействованы в учениях в Крыму. Корабли, во главе с флагманом ЧФ крейсером "Москва", приняли участие в высадке десанта. Маневры проходили на полигоне Опук, сообщили в пресс-службе флота.

Маневры авиации включали практические пуски ракет и бомбометание, заявили в пресс-службе.

"Экипажи самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота уничтожили командные пункты условного противника", - уточнил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

Маневры проходят в рамках контрольной проверки войск округа за 2021 учебный год. В них участвуют почти 8 тысяч военнослужащих, задействовано около 350 единиц военной техники, передает "Интерфакс".

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