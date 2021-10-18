Женщина получила пять лет за вымогательство денег у Тарзана

Осужденная грозила стриптизеру обнародовать компрометирующие записи

Таганский суд Москвы приговорил Антонину Саввидес к пяти годам лишения свободы за попытку вымогательства денег у стриптизера Сергея Глушко, известного под сценическим псевдонимом Тарзан.

Суд признал Саввидес виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 163 Уголовного кодекса (вымогательство). Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2020 года двух жительниц Краснодарского края задержали за попытку вымогательства у Глушко двух миллионов рублей. Женщины написали Глушко в мессенджере и пригрозили опубликовать порочащие его фото и видео. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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