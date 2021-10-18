Торфяники в Свердловской области тушат круглосуточно

Ситуацию осложняет отсутствие осадков

В Свердловской области, где горят торфяники, удалось сократить площадь очагов пожаров до четырёх с половиной гектаров. Из Подмосковья переброшена дополнительная техника. Густой смог нарушил привычный ритм жизни в Екатеринбурге. Дышать на улице нечем. В одном из районов ввели режим ЧС из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе. На дорогах нулевая видимость.

Столица Урала во власти молочной пелены. Дышать полной грудью невозможно. Как и открывать форточки в квартирах. После небольшого улучшения погодных условий в выходные, в понедельник в регионе вновь сменился ветер. Запах горящих торфяников вновь пришёл в город.

К вечеру распогодилось, но до полной ликвидации последствий ещё очень далеко. Сейчас, по данным МЧС, площадь пожаров составляет 4,5 гектара. Активны по меньшей мере 12 очагов. Заметить их очень тяжело. На поверхности огня практически нет. Зато очень много дыма. Само пламя распространяется на глубине почти 9 метров. В пятницу в Солнечном пришлось вводить локальный режим ЧС. Сотрудники МЧС и Авиалесоохраны круглосуточно на посту. Для проезда к месту строят дороги. Запускают в воздух квадрокоптеры - для разведки местности. Торфяники специалисты проливают круглосуточно.

Спасателям пришлось наполнить водой обводные каналы рядом с очагами возгорания. Для этого установили несколько насосных станций. Впрочем, полностью потушить огонь и хотя бы затормозить распространение дыма пока не удаётся. Но прогресс есть.

Дымом накрыло как столицу Урала, так и другие ближайшие города. Смог от тлеющих торфяников добрался аж до Тюмени. Роспотребнадзор продолжает исследовать воздух в городе на наличие вредных веществ. Пока все показатели в норме. Превышено лишь содержание мелкодисперсной пыли. Чтобы загасить все тлеющие на данный момент очаги, необходимы обильные осадки. Моросящего дождя, который в понедельник пролился в Екатеринбурге, недостаточно. В регионе очень ждут снега - толщина покрова может запросто засыпать торфяники. Впрочем, ни снега, ни сильных ливней до конца октября синоптики не прогнозируют.

Александра Сергомасова, Артём Боев, "ТВ Центр".

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