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Собянин рассказал о строительстве в Москве спортивных центров мирового уровня

18:04
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Мэр осмотрел новый спорткомплекс "Чкалов Арена" в СЗАО

В понедельник в Москве на месте бывшего Тушинского аэродрома открылся новый спортивный комплекс "Чкалов-Арена". Его площадь 32 тысячи квадратных метров. Теперь у жителей ближайших районов есть возможность недалеко от дома заниматься разными видами спорта - от хоккея и фигурного катания до плавания и фехтования. Спорткомплекс осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и министр спорта России Олег Матыцин.

Территория бывшего тушинского аэродрома теперь спортивный кластер Москвы. В понедельник недалеко от стадиона "Спартак" открылся новый многофункциональный комплекс "Чкалов Арена". Под одной крышей собрались школы фехтования, художественной гимнастики, фигурного катания и хоккея.

На площади в 32 тысячи квадратных метров многофункционального спортивного комплекса расположились сразу две хоккейные площадки - олимпийского и североамериканского стандарта. То есть большая площадка - более привычная для российского хоккея, и чуть уже и короче, на которой играют за океаном в Национальной хоккейной лиге. Таким образом, юные спортсмены могут совершенствовать навыки игры на всех видах льда и быть готовым к любому матчу.

На территории комплекса спортсменов готовят выдающиеся отечественные тренеры из ведущих спортивных клубов страны. На льду тренируются хоккеисты академии "Динамо". С гимнастками работает Ирина Винер-Усманова, фигурное катание преподаёт Нина Мозер. В отдельном здании занимается сборная России по фехтованию, в числе которой и призёры прошедшей олимпиады в Токио. По их словам, современное техническое оснащение этих залов помогает не отвлекаться на различные мелочи при интенсивной подготовке к соревнованиям.

С сегодняшнего дня двери "Чкалов Арены" открываются не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей. Об этом на торжественном открытии заявил столичный мэр Сергей Собянин.

"Большой комплекс, включающий самые разнообразные виды спорта, начиная от плавания, фехтования, гимнастики, фигурного катания, хоккея. Здорово. Для спортсменов хорошо и, конечно, для большого количества людей, которые проживают рядом и будут проживать рядом. Потому что начинаем строительство с таких крупных спортивных объектов", - заявил Собянин.

По словам мэра, это далеко не последняя спортивная площадка в районе бывшего тушинского аэродрома. Территория огромная - свыше 200 гектаров. В стремительно развивающемся районе, где активно строятся не только жилые комплексы, но и детские сады и школы, появятся новые спорткомплексы. У жителей района Покровское-Стрешнево будет возможность заниматься практически всеми видами спорта.

"Очень важно, что созданы условия не только для профессионального спорта, для сборных команд, но, как верно сказал Сергей Семёнович, здесь крупный комплекс, очень много семей сюда приедут, будут здесь жить. Здесь будут и школы, и детские садики и очень важно, что детишки будут ориентироваться на вас, брать с вас пример и заниматься спортом", - сказал Олег Матыцин.

Строительство "Чкалов Арены" началось два года назад. Название дано не случайно. Оно призвано сохранить историческую преемственность места расположения комплекса. До 1991 года здесь работал Центральный аэроклуб имени советского лётчика-испытателя Валерия Чкалова.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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Открытие многофункционального спорткомплекса "Чкалов Арена" в Москве
Открытие многофункционального спорткомплекса "Чкалов Арена" в Москве
Открытие многофункционального спорткомплекса "Чкалов Арена" в Москве
Открытие многофункционального спорткомплекса "Чкалов Арена" в Москве
Открытие многофункционального спорткомплекса "Чкалов Арена" в Москве
Открытие многофункционального спорткомплекса "Чкалов Арена" в Москве
Открытие многофункционального спорткомплекса "Чкалов Арена" в Москве
Открытие многофункционального спорткомплекса "Чкалов Арена" в Москве
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