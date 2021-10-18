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В Москве решили штрафовать пассажиров с приспущенными масками

16:25
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Сумма штрафа – 5 тысяч рублей

Власти Москвы решили штрафовать пассажиров московского общественного транспорта, неправильно носящих защитные маски. Контролеры выпишут постановление о правонарушении не только при отсутствии маски, но и в случае, если она не закрывает органы дыхания, сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
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"Маска защищает, когда надета правильно - полностью закрывает нос и рот… Мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении", - цитирует Султанова ТАСС.

Штраф за нарушение масочного режима для физических лиц в магазинах и торговых центрах, а также на предприятиях - 4 тысячи рублей. Поездка без маски в общественном транспорте столицы обойдется нарушителю в 5 тысяч рублей.

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