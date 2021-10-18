ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил выплачивать 1 миллион жителям ДФО за третьего ребенка

16:52
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Средства предназначены для приобретения жилья

Правительство рассмотрит вопрос о выплате 1 миллиона рублей на жилье жителям Дальнего Востока. Деньги получат семьи при рождении третьего ребенка. Такой пункт содержится в перечне поручений президента России Владимира Путина.
Песков напомнил миру о пророческих заявлениях Путина

"О предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн. рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что право на выплату появляется при следующих условиях: рождение ребенка должно быть зарегистрировано в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа, а направляется полученная сумма на приобретение жилого помещения на территории ДФО - или оплату расходов на его строительство.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Многодетная семья
Многодетная семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.