Путин поручил выплачивать 1 миллион жителям ДФО за третьего ребенка

Средства предназначены для приобретения жилья

Правительство рассмотрит вопрос о выплате 1 миллиона рублей на жилье жителям Дальнего Востока. Деньги получат семьи при рождении третьего ребенка. Такой пункт содержится в перечне поручений президента России Владимира Путина.

"О предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн. рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что право на выплату появляется при следующих условиях: рождение ребенка должно быть зарегистрировано в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа, а направляется полученная сумма на приобретение жилого помещения на территории ДФО - или оплату расходов на его строительство.

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