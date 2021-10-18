Путин поручил обеспечить регулярный транзит по Севморпути

Перевозки должны быть круглогодичными

Регулярные транзитные, в том числе контейнерные перевозки должны быть организованы по Северному морскому пути начиная с 2022 года. Такое поручение дал правительству и госкорпорации "Росатом" президент России Владимир Путин.

Президент призвал обратить особое внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок. Кроме того, подчеркнута необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года.

Доклада по этому вопросу глава государства ожидает до 1 декабря 2021 года. Перечень поручений президента по итогам заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.

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