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Россиян предупредили о грядущем подорожании шампанского

17:46
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Рост цен продолжится и в будущем году

Дефицита шампанских и игристых вин на российском рынке к концу года не ожидается. Однако цены на эту продукцию к новогодним праздникам вырастут - в пределах инфляции, на 5-7%.
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"Игристое вино будет на рынке, наше, не наше - не важно. Не сомневаюсь, что все россияне будут на Новый год с игристыми винами. Это гарантирую", сообщил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

По словам эксперта, стоит задача насытить российский рынок шампанскими и игристыми винами в условиях возникшего дефицита винограда. И этот дефицит все же скажется на ценах, но уже в будущем году, приводит комментарий Поповича "Интерфакс".

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