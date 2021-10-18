ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Израиль заявил о готовности принимать привитых "Спутником V" туристов

18:28
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Правила начнут действовать с 1 ноября

Привитых российской вакциной "Спутник V" туристов планируют пускать в Израиль с 1 ноября. Власти страны разработали соответствующую программу. По данным источника в израильском правительстве, вопрос рассматривали на совещании с участием представителей всех заинтересованных израильских министерств.
Врачи назвали симптом коронавируса у сделавших прививку

"Министру туризма Израиля Константину Развозову удалось добиться разработки пилотной программы, в рамках которой в Израиль с 1 ноября будут пускать вакцинированных "Спутником V" туристов, если последняя прививка была сделана не раньше шести месяцев до прилета", - приводит слова источника ТАСС.

Программу представят главе правительства Нафтали Беннету, ожидается, что премьер ее утвердит. В соответствии с планом, въехав в Израиль, привитые "Спутником V" туристы должны будут сделать ПЦР-тест и серологический тест. Получив отрицательный результат ПЦР-теста, они смогут выйти из самоизоляции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Туристы в Израиле
Туристы в Израиле
Вакцинация в Израиле
Вакцинация в Израиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.