Израиль заявил о готовности принимать привитых "Спутником V" туристов

Правила начнут действовать с 1 ноября

Привитых российской вакциной "Спутник V" туристов планируют пускать в Израиль с 1 ноября. Власти страны разработали соответствующую программу. По данным источника в израильском правительстве, вопрос рассматривали на совещании с участием представителей всех заинтересованных израильских министерств.

"Министру туризма Израиля Константину Развозову удалось добиться разработки пилотной программы, в рамках которой в Израиль с 1 ноября будут пускать вакцинированных "Спутником V" туристов, если последняя прививка была сделана не раньше шести месяцев до прилета", - приводит слова источника ТАСС.

Программу представят главе правительства Нафтали Беннету, ожидается, что премьер ее утвердит. В соответствии с планом, въехав в Израиль, привитые "Спутником V" туристы должны будут сделать ПЦР-тест и серологический тест. Получив отрицательный результат ПЦР-теста, они смогут выйти из самоизоляции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram