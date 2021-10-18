ВЦИОМ: большинство россиян планируют принять участие в переписи населения

Большинство опрошенных считают, что проводить перепись населения в нашей стране нужно

85% жителей России говорят, что примут участие в переписи населения. 89% в той или иной мере согласны, что ее проведение необходимо нашей стране. Такие результаты показал социологический опрос ВЦИОМ, проведенный в начале октября 2021 года накануне старта Всероссийской переписи населения.

Подавляющее большинство наших сограждан (85%) декларируют, что примут участие в переписи населения, при этом 43% говорят, что точно будут участвовать, а 42% говорят, что скорее будут участвовать.

Среди россиян, заявивших о намерении участвовать в переписи, 43% сказали, что дождутся переписчика дома, а 41% - перепишутся онлайн на портале Госуслуг (74% среди молодежи 18-24 лет), 9% перепишутся лично на стационарном участке, а 6% еще не определились с выбором формата участия в переписи.

Более половины россиян (58%) сказали, что будут следить за новостями о ходе Всероссийской переписи населения. Большинству (81%) в той или иной степени будет интересно узнать о результатах переписи. Большинство опрошенных (89%) считают, что проводить перепись населения в нашей стране нужно (94% среди жителей Уральского федерального округа, 92% среди граждан 18-24 лет).

Проведенный в сентябре опрос Mail.Ru Group в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" также показал высокий процент желающих участвовать в первой цифровой Всероссийской переписи населения и преимущественно в онлайн-формате. 56% представителей интернет-аудитории сообщили, что планируют переписаться самостоятельно через Госуслуги, 29% будут ждать переписчика, 10% собираются посетить стационарный участок (МФЦ).

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