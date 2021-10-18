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Петербуржцев предупредили о возможном усилении антиковидных мер

19:05
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Рост заболеваемости продолжается

Ограничительные меры по коронавирусу в Санкт-Петербурге будут усилены, если продолжится рост заболеваемости. В городе уже усиливается контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, заявил губернатор города Александр Беглов.
Коронавирус в России: заболеваемость растет, регионы ужесточают ограничения

"Если рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге продолжится, будут усилены ограничительные меры", - сказал губернатор в эфире "Радио России".

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 3 097 случаев заражения коронавирусом. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 составило 666 736 – это второй показатель после Москвы среди регионов России.

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