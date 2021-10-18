Мишустин: Россия продолжит совершенствовать условия для работы инвесторов

Товарооборот во внешней торговле растет

Объём российской экономики превысил докризисный уровень, ВВП за 8 месяцев вырос на 4,7 процента. Об этом в понедельник сообщил Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Как отметил председатель правительства, в пандемию хороший результат дали меры по поддержке граждан и бизнеса, реализованные по поручениям президента. Безработица быстро снижается. Идёт восстановление деловой активности.

По итогам первого полугодия прямые иностранные инвестиции составили около 11 миллиардов долларов. Товарооборот во внешней торговле вырос почти на 40 процентов, причём, в основном за счёт расширения экспорта. Глава кабмина заверил участников беседы - Россия и дальше будет совершенствовать условия для работы инвесторов, передает "ТВ Центр".

"Дальнейший рост экономики будет напрямую связан с перезапуском инвестиционного цикла – такую задачу поставил президент в рамках национальных целей развития на ближайшие 10 лет. Для их достижения мы обновили национальные проекты, приняли 42 новые стратегические инициативы. Каждая из них формирует потенциально крупные и капиталоёмкие сферы, а также новые рынки сбыта, которые открывают перспективы для дальнейшего развития нашего с вами сотрудничества", - заявил Мишустин.

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