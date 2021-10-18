Мишустин заявил о росте российской экономики выше докризисного уровня

ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%

Российская экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Положительные прогнозы подтверждаются и международными организациями, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"За восемь месяцев этого года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%. Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Уверенными темпами растут инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничная торговля", - сказал Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

По словам Мишустина, оценку экономического роста в России в 2021 году повысили Всемирный банк и Международный валютный фонд. Премьер также отметил, что безработица в стране быстро снижается, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram