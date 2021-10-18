В ЕС признали выполнение Россией контрактов на поставки газа

Ситуацию с ценами в Брюсселе назвали "идеальным штормом"

Контракты на поставки газа в Европу Россия выполняет полностью. Однако ничего не поставляет сверх установленных объемов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в Евросоюз, однако не поставляет дополнительных объемов", - сказал Боррель.

Еврокомиссар назвал ситуацию с ростом цен на газ в Европе "идеальным штормом". По словам Борреля, в этом случае совпало множество объективных факторов, передает ТАСС. Стоимость ноябрьских фьючерсов в Европе на торгах 18 октября немного снизилась – однако все еще остается на достаточно высоком уровне, около 1000 долларов за тысячу кубометров.

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