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В ЕС признали выполнение Россией контрактов на поставки газа

19:51
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Ситуацию с ценами в Брюсселе назвали "идеальным штормом"

Контракты на поставки газа в Европу Россия выполняет полностью. Однако ничего не поставляет сверх установленных объемов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.
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"Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в Евросоюз, однако не поставляет дополнительных объемов", - сказал Боррель.

Еврокомиссар назвал ситуацию с ростом цен на газ в Европе "идеальным штормом". По словам Борреля, в этом случае совпало множество объективных факторов, передает ТАСС. Стоимость ноябрьских фьючерсов в Европе на торгах 18 октября немного снизилась – однако все еще остается на достаточно высоком уровне, около 1000 долларов за тысячу кубометров.

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