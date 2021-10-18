Елизавета II ищет новых уборщиц в Букингемский дворец

Опыт работы неважен, главное - внимание к деталям

Букингемский дворец порадовал британцев открытой вакансией: лондонская резиденция Ее Величества Елизаветы II приглашает на работу уборщиц. В обязанности, кроме ежедневного наведения чистоты и порядка во дворце, входит и уборка после устраиваемых в резиденции мероприятий.

Кандидатам предлагается работа от 20 до 40 часов в неделю. В зависимости от выбранной смены – и зарплата: от 11,3 до 22,6 тысяч фунтов стерлингов в год (примерно от 1 миллиона до 2 миллионов рублей).

В объявлении отмечается, что опыт работы не особенно важен. Главное требование работодателя - внимание к деталям и стремление соответствовать высочайшим стандартам чистоты, пишет Daily Mail.

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