ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Елизавета II ищет новых уборщиц в Букингемский дворец

20:23
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Опыт работы неважен, главное - внимание к деталям

Букингемский дворец порадовал британцев открытой вакансией:  лондонская резиденция Ее Величества Елизаветы II приглашает на работу уборщиц. В обязанности, кроме ежедневного наведения чистоты и порядка во дворце, входит и уборка после устраиваемых в резиденции мероприятий.
Елизавета II в 12-й раз стала прабабушкой

Кандидатам предлагается работа от 20 до 40 часов в неделю. В зависимости от выбранной смены – и зарплата: от 11,3 до 22,6 тысяч фунтов стерлингов в год (примерно от 1 миллиона до 2 миллионов рублей).

В объявлении отмечается, что опыт работы не особенно важен. Главное требование работодателя - внимание к деталям и стремление соответствовать высочайшим стандартам чистоты, пишет Daily Mail.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Елизавета II
Елизавета II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.