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Экс-третья ракетка мира Чилич выбил Джумхура из сетки "Кубка Кремля"

20:21
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Хорват показал хорошую игру

Боснийский теннисист Дамир Джумхур вылетел с турнира “ВТБ Кубок Кремля" после двух удачных выступлений на квалификации в Москве 16 и 17 октября, передает корреспондент "ТВ Центра".

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В матче на центральном корте в понедельник босниец не смог одолеть двукратного чемпиона турнира и шестого сеянного, хорвата Марина Чилича, который уже во второй раз побеждает в матче с Джумхуром. Счет матча: 6:7, 6:1, 6:1.

Хорват проиграл первый сет, однако уже во втором начал активно подрезать соперника и пробил несколько эйсов. После этого Чиличу быстро удалось разгромить боснийца.

Во втором круге "Кубка Кремля" Чилич встретится с победителем матча Пол Томми – Микаэль Имер.

В понедельник на кортах во Дворце спорта Ирины Винер-Усмановой и в "Лужниках" начались основные игры женского и мужского турниров в рамках международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Финал соревнований пройдет 24 октября. Трансляции всех матчей доступны для просмотра на сайте "Кубка Кремля".

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