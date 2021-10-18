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Apple представила новые наушники AirPods

20:42
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Они получили обновленный дизайн

Компания Apple в понедельник показала третье по счету поколение своих беспроводных наушников AirPods. Они получили новый дизайн, который напоминает модель AirPods Pro.

По заявлению производителя, наушники защищены от попадания влаги. Также они оснащены функцией пространственного аудио. Новые AirPods получили увеличенное время автономной работы и расширенный диапазон частот, передает ТАСС.

Стоимость новинки составляет 179 долларов.

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