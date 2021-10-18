ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы причины роста смертности среди детей с COVID-19

20:55
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Одна из них – "дельта"-штамм

Ослабленный иммунитет после длительного карантина, а также распространение "дельта"-штамма коронавируса в России привели к росту числа смертей среди детей с COVID-19. У малолетних пациентов при сильном поражении легких быстрее развивается дыхательная недостаточность, пояснил инфекционист, доктор медицинских наук Юрий Венгеров.
Названа особенность детской вакцины от коронавируса

"Коронавирусы постоянно у нас циркулируют, мы почти все в детстве переболеваем ими. К 18-20 годам 80% детей имеют антитела. Но этот вирус — мутант, он отличается, он для иммунной системы чужд, особенно последний вариант", — приводит слова Венгерова телеканал "360".

В последние месяцы дети стали чаще переносить коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, в некоторых регионах зафиксированы смертельные исходы. В то же время, врачи считают, что паниковать рано — причина в увеличившемся количестве заболевших, а не в возросшей летальности вируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Похороны умерших из-за коронавируса
Похороны умерших из-за коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.