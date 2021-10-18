Названы причины роста смертности среди детей с COVID-19

Одна из них – "дельта"-штамм

Ослабленный иммунитет после длительного карантина, а также распространение "дельта"-штамма коронавируса в России привели к росту числа смертей среди детей с COVID-19. У малолетних пациентов при сильном поражении легких быстрее развивается дыхательная недостаточность, пояснил инфекционист, доктор медицинских наук Юрий Венгеров.

"Коронавирусы постоянно у нас циркулируют, мы почти все в детстве переболеваем ими. К 18-20 годам 80% детей имеют антитела. Но этот вирус — мутант, он отличается, он для иммунной системы чужд, особенно последний вариант", — приводит слова Венгерова телеканал "360".

В последние месяцы дети стали чаще переносить коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, в некоторых регионах зафиксированы смертельные исходы. В то же время, врачи считают, что паниковать рано — причина в увеличившемся количестве заболевших, а не в возросшей летальности вируса.

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