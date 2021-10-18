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В Сочи открылось заседание международного дискуссионного клуба "Валдай"

22:34
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Тема "Глобальная встряска-21: человек, ценности, государство"

В Сочи в понедельник открылось ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай". Престижная международная площадка собрала экспертов, ученых и политиков из 45 стран. Многие приехали лично, несмотря на ковидные ограничения, другие участники присоединяются в дистанционном режиме.

Тема "Глобальная встряска-21: человек, ценности, государство". Основная задача встречи - проанализировать современные противоречия, оценить отношения в обществе и влияние пандемии на мировую систему, сообщает "ТВ Центр".

"Как эта вся система будет эволюционировать, потому что и государства испытывают соблазны от этой власти, которая сконцентрировалась в их руках. И люди, оказавшиеся в стрессовом состоянии, могут вести себя иначе. Как в этой ситуации будут выглядеть наши отношения с технологиями, которые очень перспективны, но в то же время очень опасны и могут оказать самое противоречивое воздействие на то, что происходит. Мы же видим, как мир неравномерен и неодинаков. Технологии эти напрямую касаются того, что и влияют на жизнь людей и ее качество – это, конечно же, климат и климатические вопросы, от которых нам никуда не уйти", - рассказал председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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