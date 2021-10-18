Стая птиц помешала взлету самолета в аэропорту Белгорода

Экипаж предпринял экстренное торможение

Экипажу самолета "Сухой Суперджет" в Белгороде пришлось предпринять экстренное торможение во время разгона по взлетной полосе. В лайнер попала стая птиц.

"На взлетно-посадочной полосе в Белгороде при разгоне самолета "Сухой Суперджет 100" следованием Белгород - Москва попала стая птиц, после чего борт предпринял экстренное торможение", - приводит "Интерфакс" комментарий информированного источника.

На борту самолета находился 51 человек: 46 пассажиров и 5 членов экипажа. Инцидент завершился благополучно. Лайнер обследуют техники, пассажиры размещены в зале ожидания аэропорта.

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