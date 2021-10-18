ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стая птиц помешала взлету самолета в аэропорту Белгорода

21:22
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Экипаж предпринял экстренное торможение

Экипажу самолета "Сухой Суперджет" в Белгороде пришлось предпринять экстренное торможение во время разгона по взлетной полосе. В лайнер попала стая птиц.
Пассажирский самолет экстренно сел в Турции после сообщений о бомбе

"На взлетно-посадочной полосе в Белгороде при разгоне самолета "Сухой Суперджет 100" следованием Белгород - Москва попала стая птиц, после чего борт предпринял экстренное торможение", - приводит "Интерфакс" комментарий информированного источника.

На борту самолета находился 51 человек: 46 пассажиров и 5 членов экипажа. Инцидент завершился благополучно. Лайнер обследуют техники, пассажиры размещены в зале ожидания аэропорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Птицы в аэропорту
Птицы в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.