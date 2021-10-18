В Петербурге объявили о введении QR-кодов для посещения общественных мест

Постановление подписано губернатором

Предъявление QR-кодов при посещении мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге станет обязательным с 1 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

"С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации", - сообщила пресс-служба городской администрации.

С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах. А с 1 декабря без кода не пустят в кафе и рестораны, а также в дома отдыха, передает ТАСС.

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