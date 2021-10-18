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Тульских школьников отправили на каникулы из-за ситуации с COVID-19

21:56
  • понедельник
  • 18 октября 2021

155 классов в регионе уже перешли на дистанционное обучение

Единые каникулы объявлены в школах Тульской области. Они продлятся с 25 октября по 7 ноября. Решение приняли власти региона  из-за сложной эпидемиологической ситуации с ОРВИ и COVID-19.
В департаменте образования рассказали о тестировании школьников на COVID-19

По данным министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, из-за новых случаев коронавируса уже приостановлена работа в 49 группах 40 детских садов. На дистанционную форму обучения перешли 155 классов 74 школ, 25 групп в 9 учреждениях среднего профессионального образования, две школы работают полностью в дистанционном режиме.

В то же время, власти решили, что на этой неделе ужесточать ограничения в школах нецелесообразно. С 25 октября начнутся каникулы, затем 4 праздничных дня, в итоге на учебу ребята выйдут только 8 ноября, передает РИА Новости.

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