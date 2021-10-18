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Латвия объявила локдаун из-за коронавируса

22:19
  • понедельник
  • 18 октября 2021

С 20:00 - комендантский час

Локдаун объявлен в Латвии с 21 октября по 15 ноября. Решение Совета по кризисному управлению республики объявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
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"С 21 октября до 15 ноября будет локдаун", - сказал Павлютс на пресс-конференции.

Министр уточнил, что в Латвии будет действовать комендантский час. Жителям будет запрещено выходить из дома – вне зависимости от того, были ли они вакцинированы – с 20:00 до 5 часов утра.

На удаленный режим обучения переходят школы. Запрещены все массовые мероприятия. Разрешена только работа магазинов и учреждений, предоставляющих товары и услуги первой необходимости, передает РИА Новости.

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