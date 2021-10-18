Сергунина: Число партнеров столичного благотворительного сервиса за год выросло почти в 10 раз

Эффективность благотворительного сервиса высоко оценили зарубежные эксперты

Благотворительному сервису на портале mos.ru исполнился год. За это время там было сделано свыше 30 тысяч пожертвований, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Партнерами благотворительного сервиса стали уже 55 организаций. Когда мы только запускали эту цифровую площадку, москвичи могли помочь подопечным шести фондов. За год их число выросло почти в десять раз", - приводит ее слова официальный сайт мэра Москвы.

По словам Сергуниной, эффективность благотворительного сервиса высоко оценили как российские, так и зарубежные эксперты. "За год работы он получил уже несколько значимых наград. Так, в январе 2021 года благотворительный сервис стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards", - сообщила заммэра.

Сергунина также отметила просветительскую функцию сервиса. "У фондов есть возможность рассказать о своих программах широкой аудитории, а у людей - ближе познакомиться с теми, кто помогает другим", - сказала она.

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