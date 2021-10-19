В НАТО отреагировали на приостановку работы постпредства России

Альянс выражает сожаление

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску прокомментировала в беседе с РИА "Новости" решение России приостановить работу постоянного представительства при альянсе.

"Мы приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и военной миссии связи НАТО в Москве, а также информационной миссии НАТО в Москве. Мы сожалеем об этих шагах", - отметила собеседница агентства.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил об ответных мерах Москвы на высылку дипломатов при НАТО. Постпредство России в Брюсселе закроется 1 ноября. Наряду с этим прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

6 октября стало известно, что восемь российских дипломатов лишены аккредитации при НАТО, позиции еще двух сотрудников были сокращены.

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