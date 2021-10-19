Эрдоган высказался о "судьбе человечества"

Турецкий лидер призвал менять международную архитектуру безопасности

В ходе выступления в парламенте Анголы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость "горстке стран-победителей" во Второй мировой войне.

"В то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней", - заметил турецкий лидер (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что необходимо прислушиваться к требованиям перемен, а не пытаться сохранить сложившийся после войны статус-кво.

"Мир больше пяти", - уточнил Эрдоган, имея в виду пять постоянных членов Совбеза ООН.

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