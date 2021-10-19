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Япония выразила протест в связи с запуском баллистических ракет КНДР

08:25
  • вторник
  • 19 октября 2021

В Токио указывают на нарушение резолюций Совбеза ООН

Заместитель генсека кабмина Японии Ёсихико Исодзаки заявил во вторник, что правительство страны выразило протест КНДР. Речь идет о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
КНДР пообещала никому не угрожать и запустила ракету

"Такие запуски являются нарушением резолюций Совбеза ООН. Это крайне прискорбно. В связи с этим мы выразили протест по дипломатическим каналам", - цитирует политика ТАСС.

Ранее японские власти сообщали, что анализируют имеющуюся информацию о запуске. Каков был тип ракет и где они упали, не уточняется. При канцелярии японского премьера созван кризисный штаб.

По данным Комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, одна ракета была выпущена недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо.

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