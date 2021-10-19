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Россияне рассказали, что их привлекает в должности руководителя

08:35
  • вторник
  • 19 октября 2021

Всё устраивает в нынешнем начальнике только 19% респондентов

Как свидетельствуют результаты исследования сервиса "Зарплата.ру", на которые ссылается ТАСС, 69% россиян хотели бы занять руководящую должность.
Опрос показал, кто из специалистов больше всего доволен зарплатой

33% респондентов сообщили, что в такой должности их больше всего привлекает высокая зарплата. 14% выделили возможность не отчитываться, 11% - перспективы реализовать себя.

Вместе с тем 9% указали на профессиональный рост. 7% считают, что, являясь руководителем, можно меньше работать.

Также отмечено, что 21% сотрудников уверены: их руководитель получил свою должность незаслуженно. 45% полагают, что лучше бы справились с обязанностями своего босса.

Всё устраивает в начальнике только 19% опрошенных.

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