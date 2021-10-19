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Облачность и осадки: синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

08:07
  • вторник
  • 19 октября 2021

В ночь на среду ожидается отрицательная температура

В Москве во вторник ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра.
В Москву пришли первые заморозки

Днем столбики термометров покажут четыре-шесть градусов выше нуля. Ночью температура может опуститься до минус одного градуса.

Ветер будет западный, северо-западный, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - около 748 миллиметров ртутного столба.

Температура в Подмосковье будет колебаться в пределах плюс двух-семи градусов.

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