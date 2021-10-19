Облачность и осадки: синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

В ночь на среду ожидается отрицательная температура
В Москве во вторник ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем столбики термометров покажут четыре-шесть градусов выше нуля. Ночью температура может опуститься до минус одного градуса.
Ветер будет западный, северо-западный, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - около 748 миллиметров ртутного столба.
Температура в Подмосковье будет колебаться в пределах плюс двух-семи градусов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram