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Москвичам напомнили о розыгрыше квартир среди прошедших вакцинацию

08:12
  • вторник
  • 19 октября 2021

Первый розыгрыш состоится в среду, 27 октября

Москвичи, сделавшие прививку от коронавируса, смогут выиграть одну из десяти однокомнатных квартир в рамках акции "Вакцина — твой ключ к здоровью!".
Прививку от COVID-19 в Москве сделали 5 млн человек

Принять участие в розыгрыше могут совершеннолетние граждане России, у которых есть московский полис ОМС. Необходимо получить первый компонент вакцины от COVID-19 или пройти повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. В пункте вакцинации нужно дать согласие на участие в розыгрыше.

Разыгрывать квартиры начнут 27 октября и будут проходить каждую среду в течение пяти недель в прямом эфире телеканала "Москва 24". Информацию о победителях объявят в эфире и опубликуют на портале mos.ru. Каждую неделю будет разыгрываться по две квартиры.

Акция "Вакцина — твой ключ к здоровью!" является продолжением стимулирующих мер, действовавших в столице весной и летом. Ее инициатором выступила Московская торгово-промышленная палата, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию от COVID-19. Первый розыгрыш состоится в среду, 27 октября. Городские власти разыграют десять квартир в течение пяти недель среди всех, кто сделает прививку.

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