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Ракова: на портале мэра Москвы запустили новую электронную услугу по поиску работы

08:26
  • вторник
  • 19 октября 2021

Власти города продолжают активно развивать инфраструктуру для поиска работы

На официальном портале мэра и правительства Москвы появилась новая электронная услуга по поиску работы. Об этом во вторник, 19 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Как отметила заммэра, власти города продолжают активно развивать инфраструктуру для поиска работы. Москвичи уже привыкли, что за этой услугой можно обратиться в службу занятости, которая предоставляет множество возможностей по переобучению и трудоустройству.

Сейчас активно развиваются онлайн-сервисы для горожан — все, кому нужна помощь в поиске работы, могут получить эти услуги не только в службе занятости, но и онлайн на портале mos.ru. Соискателю достаточно заполнить электронное заявление и прикрепить к нему резюме. Легко и быстро предоставить максимум нужной информации помогут специальные подсказки.

Сформированную заявку в дистанционном формате получит карьерный консультант. При необходимости он поможет актуализировать резюме под профиль конкретной вакансии. Обратную связь соискатель получит на следующий рабочий день после обращения. Все уведомления от службы занятости он будет получать дистанционно в личном кабинете на сайте mos.ru.

Соискателю предложат личную встречу с карьерным консультантом для обсуждения дальнейшей траектории взаимодействия и подобранных вакансий. Если знаний или квалификации не хватает, можно пройти тестирование и записаться на обучающий курс. А еще в службе занятости регулярно проходят тренинги, лекции и мастер-классы. Все эти услуги бесплатны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко ранее рассказал, что в 2022 году на портале госуслуг появятся три новых суперсервиса. Наряду с этим российские власти планируют расширять функционал уже имеющихся сервисов портала госуслуг и повышать их удобство для граждан.

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