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Политолог причислил Медведчука к украинской элите

09:54
  • вторник
  • 19 октября 2021

Владимир Зеленский не сможет решить свои проблемы, преследуя оппозицию, убежден Дмитрий Орлов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили поведение властей Украины, которые демонстративно отказываются закупать газ у России. Насколько оправданы надежды Киева на поддержку со стороны Европы? И могут ли намёки на возможный обмен Виктора Медведчука быть сомнительной попыткой шантажировать Москву? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

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"Трудно здесь судить, чем на Украине руководствовались, когда не создавали системы социальных гарантий для людей. В результате такой политики большая часть населения страны нищенствует, это произошло, потому что не было продуманных шагов. <…> У Владимира Зеленского тоже есть активы в Крыму. Но дело тут еще и в том, что Виктор Медведчук – не просто бизнесмен, он реальный и крупный политик. И его работу как угодно можно маркировать. Преследованиями взаимоотношения с политическими элитами не решить, а Медведчук - это элита. Никакой связи с газом нет. Трудно представить, что Россия будет создавать какие-то преференции. У нас денежки врозь, а дружбы давно нет", - сказал политолог.

Полный комментарий Орлова смотрите в видео.

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