На Дальнем Востоке школьников перевели на дистант из-за непогоды

В аэропорту Петропавловска-Камчатского задерживаются вылеты рейсов

Дальний Восток находится во власти мощного циклона. В аэропорту Петропавловска-Камчатского из-за плохих метеоусловий задержаны вылеты семи авиарейсов. На полуострове вторые сутки - сильный ветер и метель. На севере региона из-за непогоды школьников перевели на дистанционное обучение. В прибрежных районах фиксируют волны высотой до девяти метров. Закрыт участок дороги в посёлок Октябрьский Усть-Большерецкого района - во время шторма там размыло магистраль. Ремонтные бригады работают без перерывов, чтобы как можно скорее восстановить полотно.

На Сахалине этой ночью гололёд сковал участок трассы на Холмском перевале. В объектив видеорегистратора попал момент, когда водитель автобуса потерял управление. Занос едва не привёл к серьёзному ДТП.

Из-за бурана приостановил работу и аэропорт Анадыря. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты. Скорость ветра - до 30 метров в секунду, на дорогах - практически нулевая видимость.

На юге страны в Сочи действует штормовое предупреждение. Над поверхностью Чёрного моря жители и отдыхающие наблюдали сразу несколько смерчей. Кадрами редких природных явлений пользователи активно делятся в соцсетях. Воронки быстро рассеялись, не успев добраться до берега. Однако синоптики предупреждают о вероятности образования в регионе новых вихрей.

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