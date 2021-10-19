ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Дальнем Востоке школьников перевели на дистант из-за непогоды

09:04
  • вторник
  • 19 октября 2021

В аэропорту Петропавловска-Камчатского задерживаются вылеты рейсов

Дальний Восток находится во власти мощного циклона. В аэропорту Петропавловска-Камчатского из-за плохих метеоусловий задержаны вылеты семи авиарейсов. На полуострове вторые сутки - сильный ветер и метель. На севере региона из-за непогоды школьников перевели на дистанционное обучение. В прибрежных районах фиксируют волны высотой до девяти метров. Закрыт участок дороги в посёлок Октябрьский Усть-Большерецкого района - во время шторма там размыло магистраль. Ремонтные бригады работают без перерывов, чтобы как можно скорее восстановить полотно.

На Сахалине этой ночью гололёд сковал участок трассы на Холмском перевале. В объектив видеорегистратора попал момент, когда водитель автобуса потерял управление. Занос едва не привёл к серьёзному ДТП.

Из-за бурана приостановил работу и аэропорт Анадыря. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты. Скорость ветра - до 30 метров в секунду, на дорогах - практически нулевая видимость.

На юге страны в Сочи действует штормовое предупреждение. Над поверхностью Чёрного моря жители и отдыхающие наблюдали сразу несколько смерчей. Кадрами редких природных явлений пользователи активно делятся в соцсетях. Воронки быстро рассеялись, не успев добраться до берега. Однако синоптики предупреждают о вероятности образования в регионе новых вихрей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Удаленное обучение
Удаленное обучение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.